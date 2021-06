Standbeeld in Zedelgem veroorzaakt commotie, gemeente ontkent dat het eerbetoon is aan nazicollaborateurs

Het bronzen monument van de bijenkorf herdenkt 12.000 Letten, die op het einde van WO II terecht zijn gekomen in het krijgsgevangenenkamp van Vloethemveld. Zij werden daar opgesloten, omdat ze, sommigen onder dwang, met de Duitsers hebben meegevochten tegen de Russen. De discussie over het beeld begon na een artikel in het tijdschrift Paris Match. Daarin stelden ze de vraag of mensen, die meewerkten met de nazi's wel een monument verdienen.