Tentoonstelling brengt ode aan laatste vintage pornobioscoop van Brussel: "Zelfs de geur van toen ruik je"

"Veel mensen zijn nooit in een pornobioscoop geweest. Het is eigenlijk een fenomeen dat niet meer bestaat. Daarom willen we de sfeer van toen opnieuw oproepen. Op basis van getuigenissen en architectenplannen is een stuk van de zaal van de ABC Cinema heropgebouwd", vertelt Laurent Tenzer van Cinema NOVA, dat het project mee heeft uitgewerkt. De voormalige bioscoop op de Adolphe Maxlaan opende in 1972. De jaren 70 waren de gloriejaren voor de erotische en pornofilm met bekende titels als "Deep Throat" en "Emmanuelle" met actrice Sylvia Kristel.

"De pornografie van de jaren 60 en 70 was helemaal niet romantisch, maar vaak geweldadig en heel heteroseksueel", legt Tenzer uit. "In de jaren 80 kregen de seksbioscopen het moeilijk. Daarom programmeerde ABC bijvoorbeeld live striptease acts met allerlei internationale sterren." In de zomer van 2013 sloot ABC uiteindelijk definitief de deuren. Het was op dat moment de laatste in zijn soort die nog met 35 milimeter film werkte. "Zelfs de geur van toen hebben we teruggehaald, want dat is ook een belangrijk aspect van de beleving." (lees verder onder het audiofragment)