Toch geen reuzenschermen in Brussels Gewest tijdens 1/8 finale Rode Duivels

De Conferentie had eerder beslist dat tot 30 juni reuzenschermen in de publieke ruimte niet mogelijk zijn. Toch had burgemeester Emir Kir van Sint-Joost-ten-Node woensdag aangekondigd dat zijn gemeente een scherm zou plaatsen. Volgens hem zou dat passen in de versoepelingen van het Overlegcomité vanaf 27 juni. Donderdag kwam hij terug op deze beslissing omdat het praktisch niet te realiseren was.