Vaccinatiecentrum Hasselt verstuurt laatste 7.000 uitnodigingen: "Volgende week krijgen 16- en 17-jarigen een oproep"

In het vaccinatiecentrum in de Limburghal in Genk zitten ze momenteel aan het geboortejaar 1999. "Het gaat hier wel goed vooruit", klinkt het. "Maar op dagen dat er met Johnson & Johnson geprikt wordt, werken we natuurlijk alleen met de QVAX-lijst en wordt er dus niemand uitgenodigd." De 16- tot 18-jarige risicopatiënten hebben hun uitnodiging ook in Genk al gehad.