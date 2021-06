Vaccinatiedorp Spoor Oost in Antwerpen roept jongeren op: "Registreer je dit weekend op QVax en krijg woensdag je prik"

Jongeren die nog geen uitnodiging hebben gekregen om zich te laten vaccineren in het vaccinatiecentrum Spoor Oost in Antwerpen kunnen zich dit weekend zelf inschrijven voor een prik. Het centrum kan de jongeren woensdag al vaccineren.

"Na maanden wachten is het nu verdiend aan onze jongeren. Het is fijn is dat zij op deze manier hun zomervakantie kunnen beginnen. En zeker met de verschillende varianten is het belangrijk dat iedereen z'n prik komt halen."