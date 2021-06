Kan de EU iets doen tegen de anti-homowet in Hongarije? Van Hecke: "Geld is de enige taal die Orbán begrijpt"

Er is vannacht lang doorvergaderd op de EU-top in Brussel, met name over de omstreden wet in Hongarije die het verbiedt om in het bijzijn van kinderen over homoseksualiteit te praten. Gisteren zagen de EU-leiders op het diner elkaar voor het eerst gezamenlijk, en Orbán stond daar alleen, naar verluidt. Maar kan de EU eigenlijk echt iets ondernemen tegen de EU?