Justitieminister Van Quickenborne neemt juridische stappen tegen Frans windmolenpark in Duinkerke

De Franse overheid wil een windmolenpark bouwen in zee, voor de kust van Duinkerke. Het gaat over 50 windmolens van 300 meter hoog, die 10 kilometer diep in zee zouden geplaatst worden. En dat is té dicht bij de Belgische kust, vindt minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne. De impact van het windmolenpark op onze westkust en op een aantal Belgische belangen is zeer groot. Dat vertelde hij aan Radio 2 West-Vlaanderen.

"Het windmolenpark dicht bij de Belgische grens zorgt voor heel wat problemen. Ten eerste hebben we het over visuele hinder voor de bewoners van de kustgemeenten. Maar het windmolenpark onderbreekt ook de historische vaarroute tussen de haven van Oostende en de Britse havens. Het zorgt ook voor problemen met het luchtverkeer en heeft een grote impact op onze Vlaamse banken, een groep zandbanken in de Noordzee die een beschermd natuurgebied zijn", aldus minister Van Quickenborne.