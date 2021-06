Vlaamse vagina is gezonder dan gedacht: "Gezonde voeding speelt grote rol"

Waarom spreken de onderzoekers over een beter resultaat dan verwacht? "Vroeger werd er in onderzoeken vaak gefocust op ongezonde vagina's via data van ziekenhuizen. Onze brede aanpak levert een ander beeld op." Ook medicatie of een ongezonde levensstijl kunnen een impact hebben op de bacteriën in de vagina. "Een zware antibioticakuur kan alle goede bacteriën in je vagina doden. Het belang van gezonde voeding moeten we ook benadrukken. We zien dat gezond eten met voldoende vezels, niet te veel alcohol en suiker, gunstig is voor de vaginale flora."