"De Rode Duivels gaan naar Spanje", maar niet iedereen is er gerust in dat supporters meereizen nu Delta-variant oprukt 

Feit is: onze coronacijfers mogen dan wel fors (blijven) dalen, dat is niet overal zo. Vergelijken is niet altijd even evident, maar als we het weekrapport van Sciensano bestuderen, komen we al wel het een en ander te weten. De top drie van "gevaarlijke landen" in Europa zijn momenteel: het Verenigd Koninkrijk, Portugal en Spanje, met respectievelijk een incidentie van 166, 124 en 121 besmettingen per 100.000 inwoners.