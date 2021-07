Wandeltheater en sagen en legenden op abdijsite Herkenrode

Buiten de drie theaterweekends in Hasselt, Westouter en Aarschot, kun je in heel Vlaanderen ook terecht om doorlopend theater te beleven in 119 steden in Vlaanderen en Brussel. Als je een QR-code inscant op de bankjes langs rustplekken, kun je tijdens je wandeling of fietstocht luisteren naar de podcastreeks ‘Het Bankje’.