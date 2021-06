Historische hittegolven en extreme droogte van Moskou tot Canada : "Je kan amper nog ademen als je buitenkomt"

Bij ons mag het dan nog relatief fris zijn momenteel, op andere plaatsen in de wereld is dat helemaal anders: in grote delen van Oost-Europa is het bakken en braden momenteel, net als in British Columbia in Canada. Daar wordt het maar liefst 25 graden Celsius warmer dan normaal. Moskou kampt dan weer met een vroege hittegolf. "Dit hebben we in 120 jaar niet meegemaakt."