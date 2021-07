Limburgse boeren krijgen 3,5 miljoen euro van weersverzekering

“Elk verzekeringssysteem is gebaseerd op solidariteit en we willen meer boeren overtuigen zich aan te sluiten bij de verzekering”, zegt Vlaams Parlementslid Steven Coenegrachts (Open VLD). Begin 2020 werd het landbouwrampenfonds afgeschaft. In de plaats kwam een weersverzekering die zou compenseren voor droogte, hagel, vorst en andere weersomstandigheden.

De Limburgse boeren kregen al bijna 3,5 miljoen euro schadevergoeding van de verzekeringsfirma's. In het totaal werd er in Vlaanderen voor 17,84 miljoen euro aan schade uitbetaald. Door de droge weersomstandigheden vorig jaar in april heeft de verzekering al meer dan vier miljoen euro meer moeten uitkeren dan dat er is binnengekomen via premies.