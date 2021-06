Wit-Russische dissident Protasevitsj en zijn vriendin zouden in huisarrrest zitten

Beiden zaten sinds 23 mei in de cel. Toen werd het passagiersvliegtuig van Ryanair waarmee ze van Griekenland naar Litouwen vlogen, boven Wit-Rusland afgeleid naar Minsk, waarna het koppel werd opgepakt. Aanleiding was een blijkbaar valse bommelding, maar algemeen wordt aanvaard dat die was opgezet door de Wit-Russische overheid.

Dat heeft tot grote internationale verontwaardiging en nieuwe sancties van de Europese Unie tegen toplui en bedrijven in Wit-Rusland geleid, zoals onder meer de sluiting van het luchtruim voor vliegtuigen uit dat land. Of de verzachting van de aanpak van Protasevitsj en zijn vriendin daar iets mee te maken heeft, is niet duidelijk. Anderzijds zijn ook enkele video's van Protasevitsj opgedoken, waarin hij "bekentenissen aflegt". Dat is vrijwel zeker onder dwang en gaat tegen alle rechtsregels in. Huisarrest zou dan een beloning kunnen zijn voor "goed gedrag". Hoe dan ook is Protasevitsj nog altijd niet vrij en kan hij Wit-Rusland niet verlaten.