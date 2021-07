IlloCare in Genk produceert 100 miljoen mondmaskers per jaar: "Productie moet in eigen land blijven"

IlloCare werd in volle coronatijd opgericht als dochterbedrijf van Illochroma, een drukkerij gespecialiseerd in etiketten. Het bedrijf investeerde 2,5 miljoen euro in een clean room en de nodige machines om mondmaskers te maken. “Door in Limburg te produceren, zijn we er zeker van dat de mondmaskers uitzonderlijk comfortabel én kwalitatief zijn", vertelt CEO Anna Li. "Op dit moment halen we een capaciteit van 100 miljoen stuks, waarmee we de concurrentie met de Chinese import kunnen aangaan. We maken onze maskers ook steeds modieuzer, zonder aan kwaliteit in te boeten."