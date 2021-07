Zeelandse invloeden bij dialect van grensgemeente Wachtebeke: "Een 'dulve' of afwateringsgreppel komt van delven"

Groeze of groenze is het loof van (meestal eetbare) planten: aardappel- of wortelloof bijvoorbeeld. "Letterlijk betekent het 'wat groeit'," legt Veronique De Tier van het Instituut voor de Nederlandse taal uit. "Het is niet alleen verwant aan groeien, maar ook aan gras." Burgemeester Van Cronenburg moest, tijdens de vrijdagse "dialectenquiz" in het ochtendprogramma Start Je Dag bij Radio 2 Oost-Vlaanderen, het antwoord op groeze schuldig blijven, en ook op het woord dulve. Dat betekent letterlijk afwateringsgreppel en is afkomstig van de Zeeuwse buren van Wachtebeke. "Het is iets wat gedolven is. Het wisselen van -o en -u komt vaak voor in dialecten," verduidelijkt De Tier. "In Zeeland gebruiken ze het standaard voor sloot."