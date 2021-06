Primeur: Gentse vzw en universiteit kweken puppy's op basis van dna tot betere assistentiehonden

Bij de opleidingen en strenge proeven wordt getest of een dier bijvoorbeeld kalm blijft bij geluiden zoals die van een stofzuiger. "We testen hoe een hond reageert in onbekende situaties en bij vreemde personen. Zo schudden we bijvoorbeeld met een doos vol stenen die een scherp geluid maakt. We kijken hoe de hond daarop reageert", zegt vrijwilliger en testpersoon Laura van vzw Purpose Dogs. "Het feit dat ik een vreemde ben voor zo'n hond is belangrijk want we willen zien hoe die reageert op andere mensen dan de personen in het gastgezin. Zo zien we de ware aard van de pup."