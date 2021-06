Zonnepanelen fors duurder door grondstoftekort: "Maar vooral wantrouwen is een probleem", aldus sectorfederatie

"Maar het is vooral een ongerustheid in Wallonië", legt Jan Caerels uit. Hij werkt voor Techlink, de Belgische sectorfederatie van installeurs van elektrotechnische systememen. "In Vlaanderen is de prijsstijging een tweederangsprobleem, want de business voor de particuliere markt lag toch al plat door de heisa rond het afschaffen van de terugdraaiende teller. Het vertrouwen bij de particulieren is volledig weg, en de vraag valt stil (...) Het is vooral een perceptieprobleem, want het blijft economisch en ecologisch een interessante investering", aldus Caerels.