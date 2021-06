BEKIJK: Koren mogen weer repeteren, maar eerst en vooral die stem weer smeren

Zoals zoveel dingen hebben de koren in ons land maanden stilgelegen door de coronacrisis. En als er voor een zangstem iets niet goed is, dan is het wel stilliggen. Nu de koren weer mogen repeteren, moeten die stemmen dus gesmeerd worden. De vereniging Koor en Stem organiseert op tien plaatsen in Vlaanderen gratis opwarmsessies vandaag. Onderaan kunt u kijken hoe die opwarmsessie is verlopen in Deerlijk.