Biden belooft Afghanistan verdere steun na terugtrekking troepen

De Afghaanse regering staat de voorbije weken onder enorme druk van de taliban. Simultaan met de terugtrekking van de internationale troepen op 1 mei lanceerde de islamistische beweging verschillende offensieven in het land. Daarbij veroverden ze zowat 70 van de ongeveer 400 districten. Honderden veiligheidstroepen van de regering werden gedood, gewond, gevangengenomen of gedwongen zich over te geven.

In het verleden werden de offensieven van de taliban voornamelijk gestopt door middel van Amerikaanse luchtaanvallen of special forces. Door de terugtrekking van de troepen zullen regeringstroepen het nu zonder dergelijke gevechtssteun moeten stellen. Het is zelfs onduidelijk of de Afghaanse vliegtuigen luchtwaardig gehouden kunnen worden zonder buitenlandse aannemers om ze te herstellen en te onderhouden.



President Ghani wees er tijdens de ontmoeting wel op dat de regeringstroepen vrijdag zes districten op de taliban hebben heroverd. "Dat toont onze vastberadenheid", klonk het.