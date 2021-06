Britse minister van Gezondheid onder vuur na hartstochtelijke kus met adviseur, oppositie eist ontslag 

De sensatiekrant The Sun publiceerde foto's waarop de minister in een kantoor in Westminster Gina Coladangelo op de mond kust. Hancock is getrouwd en heeft drie krinderen, ook Coladangelo is gehuwd. De foto dateert van 6 mei, toen omhelzingen met mensen die tot een ander gezin behoren in Engeland verboden waren vanwege de coronabeperkingen. Gina Coladangelo is een lobbyiste die vandaag de communicatie verzorgt van een winkelketen die is opgericht door haar man. Matt Hancock kent haar sinds ze op de universiteit zaten. Het gedrag van Hancock in coronatijden gaat volgens de critici ten koste van de geloofwaardigheid van de regering.