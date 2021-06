Chinese 'drakenman' is nauwer aan ons verwant dan de neanderthalers en mogelijk een nieuwe mensensoort

De wenkbrauwbogen van de schedel zijn erg groot, net als zijn neus, zijn bijna vierkante oogkassen en zijn bovenkaak. Zijn jukbeenderen zijn daarentegen plat en delicaat.

"De Harbin-schedel is enorm en vertoont ofwel de grootste of de op een na grootste waarden voor veel afmetingen in onze vergelijkende fossielendatabase. Zijn hersenvolume van zo'n 1.420 milliliter evenaart dat van moderne mensen" zei mede-auteur professor Chris Stringer van het Natural History Museum in Londen. "De schedel vertoont ook andere kenmerken die lijken op die van onze soort. Hij heeft platte en lage jukbeenderen met een ondiepe fossa canina [een groef onder de oogkas waar het bovenkaakbeen ingevallen is], en het aangezicht ziet er verkleind uit en is weggestopt onder de hersenschedel."

De combinatie van een archaïsch maar volumineus schedeldak met een aangezicht dat groot is maar lijkt op dat van Homo sapiens is frappant, zeggen de onderzoekers.

De Harbin-schedel is behoorlijk apart door zijn grootte en de combinatie van primitieve en meer moderne kenmerken. Hij is zo apart dat professor Ji en een aantal van zijn collega's stellen dat de schedel verschilt van alle andere Homo-soorten en ze hebben dan ook voorgesteld de schedel te benoemen als een nieuwe soort in het geslacht Homo.

Ze hebben die soort Homo longi genoemd, 'drakenman', naar de informele benaming voor de Heilongjiang-provincie, 'Long Jiang' of Drakenrivier.

Niet iedereen is daar echter van overtuigd. De tanden van de Harbin-schedel vertonen de meeste overeenkomst met tanden die toegeschreven worden aan de mysterieuze denisova-mensen. Daarvan hebben we zeer weinig stoffelijke overblijfselen maar ze hebben wel kenmerkende sporen nagelaten in het DNA van moderne mensen in Oceanië en Zuidoost-Azië.

Ook een stuk kaaksbeen dat in Xiahe in Tibet is gevonden, wordt toegeschreven aan de denisova's en dat vertoont ook opvallende gelijkenissen met de kaak van de Harbin-schedel.

Professor Stringer denkt dan ook dat de Harbin-schedel een vertegenwoordiger van de denisova's kan zijn. "Ik denk dat het best mogelijk is dat de schedel een denisova-schedel is, maar er gaat nog veel werk nodig zijn om dat te bewijzen" zo zei hij aan het persbureau AFP.

Een virtuele reconstructie van de Harbin-schedel (video: Xijun Ni)