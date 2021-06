CD&V-voorzitter Coens wil werken Oosterweel tijdelijk stilleggen zo lang er geen duidelijkheid is over PFOS-vervuiling

CD&V-voorzitter Joachim Coens wil de werken aan de Oosterveelverbinding stilleggen, zolang er geen duidelijkheid is over de PFOS-vervuiling. Dat zegt hij in "De ochtend" op Radio 1. "Eerst moet onderzocht worden of er een risico is voor de volksgezondheid. Pas dan kunnen we voortgaan. Gezondheidsrisico's kunnen we ons niet permitteren."