Coronablog: Nog minder dan 400 covidpatiënten in de ziekenhuizen

In enkele steden kunnen mensen van 16 jaar en ouder die nog geen uitnodiging voor een vaccin gekregen hebben, zich de komende dagen met of zonder afspraak laten inenten.

In Gent zijn er vandaag bijvoorbeeld nog 1.000 vrije plaatsen. De stad vraagt wel om een afspraak te maken. Gentenaars van 16 jaar of ouder die nog geen code of brief hebben ontvangen en dus geen afspraak kunnen maken, zijn morgen ook welkom. Zij mogen zich spontaan aanmelden voor een eerste prik van het vaccin van Pfizer. Ze kunnen dat doen tussen 11 en 17 uur en moeten dan enkel hun identiteitskaart voorleggen. Gisteren liep het storm nadat de stad Gentenaars opgeroepen had om zich zonder afspraak aan te melden.

In Brussel kunnen mensen die nog geen afspraak hebben, zich dit weekend laten inenten in het vaccinatiecentrum op de Heizel. Zij kunnen er terecht tussen 9 en 15 uur. "Alle Brusselaars van 16 jaar en ouder kunnen zich dit weekend laten vaccineren in het Heizelvaccinatiecentrum met of zonder afspraak", zegt de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC). Ze beveelt wel aan om op voorhand een afspraak te maken om wachtrijen te vermijden en zeker te zijn van een vaccin. Dat kan via www.bru-vax.brussels.

Bij Spoor Oost in Antwerpen kunnen jongeren die nog geen vaccinatie-uitnodiging hebben gekregen, zich dit weekend ook zélf inschrijven op de reservelijst QVAX voor een prik. Wie dat doet, krijgt maandag een uitnodiging en kan dan woensdag al gevaccineerd worden.