Drama met luchtballon eist vijf leven in de VS

"Helaas zijn vier personen ter plaatse overleden aan hun verwondingen door de crash van de heteluchtballon zelf", aldus een woordvoerder van de politie. Een andere passagier werd in kritieke toestand naar een lokaal ziekenhuis overgebracht, maar is daar later overleden aan zijn verwondingen.”

Het ongeval veroorzaakte ook elektriciteitsstoringen in het gebied. De ballon was immers in contact gekomen met een elektriciteitslijn. Zowat 13.000 mensen zaten zonder elektriciteit. Intussen is dat weer hersteld.



Wat het ongeval veroorzaakt heeft, is nog niet duidelijk. De politie van Albuquerque is een onderzoek gestart.