Duitse politie: "Somalische verdachte mesaanval in Würzburg was gekend en had psychische problemen"

De verdachte is een 24-jarige Somalische man, die al ongeveer vijf jaar in Duitsland woont en in een opvangcentrum voor daklozen in Würzburg verbleef. Hij volgde een psychiatrische behandeling.



Zijn mentale toestand geldt als een mogelijke verklaring voor de gewelddadige actie, maar er wordt ook onderzocht of er sprake kan zijn van een islamistisch motief. Volgens de omstaanders zou de man “Allah Akbar” of “God is groot” hebben geroepen.