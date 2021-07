Friteuse veroorzaakt woningbrand in Bornem

Rond 11.30 uur is er brand ontstaan in een woning aan de Puursesteenweg in Bornem. De brand is ontstaan door een oververhitte friteuse. De keuken, achterbouw en zolder zijn uitgebrand. De rest van de woning heeft rookschade. De woning is onbewoonbaar.

De bewoner kreeg ter plaatse zuurstof toegediend. Voor de bluswerken is de Puursesteenweg afgesloten voor het verkeer. De brand is onder controle. In de achterbouw liggen allerhande spullen opgeslagen. Er staat ook een kleine landbouwmachine binnen. De brandweer moet de achterbouw leegmaken om opflakkeringen van de brand te voorkomen.