Na migratie de "LGBT-ideologie": waarom Hongaars premier Orbán de confrontatie aangaat met de EU

Volgens een eurobarometer-onderzoek in 2019 zegt in Hongarije 48% van de bevolking dat holebi’s dezelfde rechten moeten hebben als hetero’s. Daarmee zit Hongarije in de middenmoot van de landen in Midden- en Oost-Europa (percentages schommelen tussen 57 procent in Tsjechië tot 31 procent in Slovakije), maar ver onder de percentages in westerse EU-leden (in België 84 procent, in Zweden en Nederland zelfs bijna 100 procent). Dezelfde percentages en verschillen tussen oost en west zagen we overigens terugkomen in het migratievraagstuk.