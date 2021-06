Nieuwe stalen bevestigen: Woonwijken in Zwijndrecht hoeven niet onmiddellijk gesaneerd te worden

"We zien dus wel dat er verhoogde waarden zijn, maar dat die niet tot onmiddellijke actie nopen in het centrum", legt Karl Vrancken, die voor de Vlaamse overheid het dossier opvolgt, uit aan VRT NWS. "Aan de andere kant zien we dat in agrarisch en landbouwgebied de saneringsnorm enigszins wordt overschreden. We meten ook geen heel grote overschrijdingen. Daar moet er in overleg met saneringsdeskundigen bekeken worden wat de beste wijze is om tot de aanpak van die verontreiniging over te gaan", aldus Vrancken. De resultaten zullen nu nog verder worden doorgesproken met alle betrokken partijen.