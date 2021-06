Psychiater ontkent verantwoordelijkheid voor dood Maradona

De 36-jarige psychiater, specialist in verslavingen, werd ruim zes uur verhoord door de officier van justitie in San Isidro, een buitenwijk van Buenos Aires. Het verhoor kadert in het een onderzoek naar "doodslag met verzwarende omstandigheden" tegen de zeven leven van het medische team van de ex-voetballer.

Maradona, die leed aan nier- en leverproblemen, hartfalen, een neurologische aandoening en een drug- en alcoholverslaving, stierf op 25 november 2020 op 60-jarige leeftijd aan een hartaanval. Enkele weken voordien onderging hij een hersenoperatie waarbij een bloedprop werd verwijderd.



Het openbaar ministerie verdenkt de zorgverleners ervan hun medische plichten niet volledig te hebben volbracht, wat leidde tot een fatale afloop van de patiënt "die vermeden had kunnen worden". Begin mei concludeerde een deskundigenrapport dat Maradona "aan zijn lot was overgelaten" door zijn medisch team, door hun "ontoereikende, gebrekkige en roekeloze behandeling die tot zijn dood geleid heeft".

"De dokter heeft bewijs geleverd dat er geen 'moord' is gepleegd. Er is geen vermoeden dat de psychiatrische medicijnen in de voorgeschreven doses hartfalen kunnen veroorzaken", aldus de advocaat van de psychiater. "De tijdens de autopsie ontdekte hartkwaal vertaalde zich niet in symptomen toen de patiënt nog leefde, daarom werd hij er niet voor behandeld. Toen hij het ziekenhuis een paar weken voor zijn dood verliet, werkte zijn hart nog goed."



De hoorzittingen in het kader van het onderzoek worden maandag afgesloten met de dagvaarding van de neurochirurg en lijfarts van Maradona, de 39-jarige Leopolde Luque. Eerder werden ook al twee verplegers, hun overste, een thuisarts en een psycholoog gehoord in de zaak. Er hangt de zeven mogelijk een celstraf tussen de 8 en de 25 jaar boven het hoofd, als blijkt dat zij echt niets ondernomen hebben toen Maradona stervende was.