Ongeveer duizend Belgische voetbalsupporters zullen morgen de wedstrijd in Sevilla bijwonen. De Rode Duivels spelen daar 's avonds de achtste finale tegen Portugal. Vliegtuigmaatschappij Ryanair heeft extra vluchten ingelegd naar Sevilla. "ik ben er zeker van dat we alle voorzorgsmaatregelen hebben genomen die we konden nemen", zegt een fan die naar Spanje is gereisd.