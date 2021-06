Vanaf 1 juli kunnen Brusselaars ook gewoon zonder afspraak een prik halen: "Alle drempels vallen weg"

Brussel, en bij uitbreiding de rest van ons land, probeert met dat sprintje in juli nog altijd de race te winnen tegen de erg besmettelijke deltavariant van het coronavirus. "We zitten in Brussel met een grootstedelijke context waarin er heel veel gereisd wordt", legt Neven uit. "We hadden vorige week 1.700 mensen die uit de zogenaamde 'countries of concern' (landen met veel besmettingen, red.) zijn binnengekomen. Dat is toch wel wat en er is ook heel wat circulatie in Brussel. We zijn er echt van overtuigd dat we een vierde golf kunnen vermijden als mensen beschermd zijn."