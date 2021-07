In de suikergordel in het Beed-district in India heeft 36 procent van de vrouwen geen baarmoeder meer. Werkgevers stimuleren hysterectomieën. "Als ze het niet doen, is dat een probleem voor ons, want dan zijn ze minder productief." Herbekijk "Vranckx" over het onderzoek naar een gezondheisschandaal.