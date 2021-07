Blikseminslag veroorzaakt brand in Balen: huis onbewoonbaar

Kort voor 16 uur is er brand uitgebroken in een woning aan Schoor (N18) in Balen. "De eerste getuigenissen spreken van de bliksem die insloeg op een kraan op een bouwwerf aan de overkant en die is dan overgeslagen op de woning", zegt Eric Geerinckx van Brandweerzone Kempen. Het was al snel een hevige brand. "De ploegen van post Balen waren snel ter plaatse en lieten meteen weten dat het een uitslaande brand was, dus het is heel snel gegaan. De woning is dan ook onbewoonbaar. Het dak is vernield en er is veel rook- en waterschade."

De andere woning blijft wel bewoonbaar. "De woningen zijn brandtechnisch gescheiden en dat heeft er voor gezorgd dat de tweede woning gevrijwaard bleef. De schade is minimaal en de bewoners kunnen er ook blijven."

De bewoners van beide woningen waren thuis, maar geraakten op tijd buiten. Niemand is gewond geraakt. De straat was een tijd afgesloten om te kunnen blussen. De stroom is ook uitgevallen in de buurt. De bewoners van de uitgebrande woning krijgen opvang via de gemeente.