Brug over Albertkanaal in Kuringen afgebroken: "Bij deze werkmethode vallen er geen brokstukken in het water"

De brug is balk per balk weggenomen, via een vernieuwde afbraaktechniek. In plaats van de oude brug te lijf te gaan met breekhamers en het beton zo stukje bij beetje af te knabbelen, werden de betonnen balken één voor één in hun geheel weggenomen. Er werden eerst zaagsnedes gemaakt aan de uiteinden van elke balk. Elk brugdeel is vervolgens met grote hijskranen op de oevers gelegd en daar verder gedemonteerd en verwerkt tot puin.

“De afbraak op deze manier aanpakken, heeft een aantal belangrijke voordelen”, legt Vlaams minister Lydia Peeters (Open VLD) uit. “Bij deze werkmethode vallen er geen brokstukken in het water. De werken verlopen daardoor een pak rustiger en veroorzaken minder lawaai voor de omgeving.”