Coronablog: geen nieuwe cijfers vandaag, wel nieuwe versoepelingen

Een dag na het begin van een nieuwe lockdown in de Australische miljoenenstad Sydney zijn in de staat New South Wales, waar Sydney ligt, 30 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Het gaat vooral om besmettingen met de deltavariant, die voor het eerst in India vastgesteld werd. Het totale aantal gevallen komt nu op 110. Ongeveer 52.000 mensen zijn al getest.

"Gezien de besmettelijkheid van deze stam van het virus, verwachten we dat het aantal gevallen in de komende dagen waarschijnlijk zal toenemen tot boven wat we vandaag hebben gezien. Omdat we zien dat mensen die in thuisisolatie zitten helaas anderen al hebben besmet met wie ze contact hebben gehad", stelde Gladys Berejiklian, premier van de staat New South Wales.

Gisteren ging Sydney en omgeving in lockdown voor twee weken. Vijf miljoen inwoners mogen alleen naar buiten voor boodschappen, een dokters- of apotheekbezoek, werk of school.