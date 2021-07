Expeditie Natuurpunt zamelt 32.000 euro in voor 20 Limburgse natuurgebieden: Jongste team uit Diepenbeek

Het jongste team kwam uit Diepenbeek, zij wandelden 70 kilometer en zamelden geld in voor de Dorpsbemden en het speelbos in Diepenbeek: "Er is nood aan hulp in de natuurgebieden", zegt Warre Knevels, één van de jongeren. "In Diepenbeek hebben we het speelbos en we vinden dat heel belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Wij hebben bomen geplant om geld in te zamelen en dat ging eigenlijk heel vlot. Nu doen onze voeten wel heel pijn, en gaan we uitrusten."