Centrumrechts wint regionale verkiezingen in Frankrijk, uiterst rechtse partij van Marine Le Pen breekt nergens door

De opkomst bij de regionale verkiezingen was opnieuw bedroevend laag. Bijna twee op de drie Fransen zijn thuis gebleven, een historisch dieptepunt voor een tweede ronde. Dat was ook al zo in de eerste ronde. Het wekt dan ook geen verwondering dat er geen verrassingen zijn, de resultaten liggen in de lijn liggen van vorige week. De partijen die de voorbije zes jaar hebben bestuurd, blijven in veel regio's aan de macht.