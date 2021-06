Gevoelige documenten van Brits ministerie van Defensie gevonden bij bushalte in Kent

Maar de meeste documenten kregen het label "official sensitive", een lagere graad van classificatie en dus minder gevoelig. Een groot deel van de documenten ging over mogelijke vaarroutes voor het Britse oorlogsschip HMS Defender in de Zwarte Zee. Het kwam deze week tot een incident tussen die Britse destroyer en de Russische marine.

Volgens Rusland voer het Britse marineschip in Russische wateren en moest het verschillende waarschuwingen geven, waarschuwingsschoten lossen én zelfs een bommenwerper sturen die explosieven in zee gooide, om het Britse schip van koers te doen veranderen. Het Verenigd Koninkrijk ontkent dit en zegt dat alles normaal is verlopen.