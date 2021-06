"Moeten niet alle maatschappelijke veranderingen in het Westen volgen": Hongaars ambassadeur verdedigt "antihomowet"

"Achterlijk", zo noemde premier Alexander De Croo de wet in Hongarije die minderjarigen wil afschermen van zogenaamde "homopropaganda". Maar de ambassadeur van Hongarije in België Tamás Iván Kovács verdedigt de wet in "De zevende dag": "Niemands seksuele oriëntatie is in gevaar", beweert hij. LGBTQ-jongeren in Hongarije denken daar toch enigszins anders over.