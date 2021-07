In Voeren is 75 procent van de inwoners gevaccineerd: Jongeren wel kritischer om zich te laten prikken

Gisteren kreeg Voeren 720 vaccins (Pfizer) via de eerstelijnszone van Zuid-Oost Limburg (Tongeren) voor een nieuw vaccinatiemoment. "Opzet was om nu 87 procent van de Voerenaars ingeënt te hebben", zegt burgemeester Joris Gaens (Voerbelangen). "Maar jammer genoeg zit dit even tegen." Op dit moment ligt de vaccinatiegraad in Voeren rond 75 procent.