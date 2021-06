Liveblog - "40 vaten bier, 250 kilo frieten": meer supporters zullen samen Rode Duivels kijken, maar onweer op komst

Zowat 1.000 Belgische fans zijn naar de Spaanse stad Sevilla getrokken om de match er live te volgen in het stadion. Ze zullen uit hun pijp mogen komen, want Portugal heeft 11.000 supporters mee. Onze reporter Gitte Van Hoyweghen is ook in Sevilla. "De meeste fans houden het nog rustig, het is dan ook nog een tijdje wachten tot de wedstrijd", zegt ze in "Het Journaal".