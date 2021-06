Nieuwe metingen in en om 3M tonen te hoge waarden in landbouwgebied: "Geen catastrofe, maar toch zorgwekkend"

Van Larebeke: "Persoonlijk zou ik toch geen groenten of aardappelen uit eigen tuin eten als mijn grond meer dan 3 microgram zou bevatten. Drie microgram is de norm in Zweden, en die lijkt me redelijk (bij ons bedraagt die 3,8 voor agrarisch gebied, nvdr). Het droeve feit is dat in sommige landbouwgebieden de meetwaarden tien keer hoger liggen dan die Zweedse norm. En dat baart me zorgen."

De waarden die nu zijn gemeten, zijn die van de grond. In de landbouwproducten zelf is nog niet gemeten. Het Federaal Voedselagentschap bereidt die metingen wel voor. Die zouden eerstdaags kunnen starten, maar het is nog wachten op een wetenschappelijk advies over de manier waarop dat precies moet gebeuren.