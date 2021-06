Oosten van Limburg getroffen door wateroverlast: straten onder water en schade

Bij het gezin Lemmens in de Stijn Streuvelsstraat stond de kelder volledig onder water. “Het is niet de eerste keer, ook bij de vorige stortbui waren we de dupe. De oude riolering in onze straat voldoet niet en de gemeente doet er niks aan” zucht zoon Lemmens machteloos. Tientallen gezinnen werden getroffen. “Zes jaar geleden stond onze kelder ook onder water” zuchtte Jürgen Schellingen, “sindsdien heb ik er niks waardevols meer staan en hetgeen er staat, heb ik verhoogd geplaatst.”

(Lees verder onder de foto)