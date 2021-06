Straks buiten voetbal kijken? Hou rekening met intense onweersbuien

Het belooft een warme en zwoele dag te worden vandaag. Het begint grotendeels droog, er zijn opklaringen met hoge wolkenvelden. In de loop van de namiddag worden die opklaringen schaarser en verwachten we buien met lokaal onweer. Dat kan plaatselijk gepaard gaan met hagel, felle windstoten en veel neerslag in korte tijd. Het KMI heeft code geel voor onweer afgekondigd voor het hele land vanaf deze namiddag.

Vanavond kunnen er nog onweersbuien zijn, in de loop van de nacht wordt het droger met meer opklaringen, maar ook nevelig en plaatselijk zelfs mistig. Naar de ochtend toe vergroot de kans op onweersbuien opnieuw nabij de Franse grens.

Ook morgen worden buien voorspeld, plaatselijk vergezeld van onweer. Lokaal is er opnieuw veel kans op hagel, felle windstoten en veel neerslag in korte tijd.