Minister Dedonder: toestand van Belgische militair die gewond raakte in Mali is "geruststellend"

Een zelfmoordterrorist had vrijdagmorgen in de Malinese regio Gao een bomauto laten ontploffen. Bij de actie, die gericht was tegen een VN-vredesmissie, raakte een vijftiental blauwhelmen gewond. Naast twaalf Duitse militairen, liep onder meer dus ook een Belgische militair verwondingen op. Een militaire woordvoerder had eerder al laten weten dat de toestand van de Belgische militair "stabiel" is en dat hij niet in levensgevaar verkeert.