Trouwen op de Abdijtoren en in zwevend kerkje in Sint-Truiden: "Idyllische plaatsen om je ja-woord te geven"

De trouwzaal in het oud stadhuis en de kiosk in het stadspark behoorden al tot de mogelijkheden om te trouwen, maar daar komen nu ook het zwevend kerkje in Helshoven en de Abdijtoren bij. "De oppervlakte in de trouwzaal was door corona beperkt en dus gingen we op zoek naar andere locaties", zegt waarnemend burgemeester Jelle Engelbosch. "Mensen voelen zich ook nog steeds veiliger in groep als activiteiten buiten kunnen plaatsvinden."