1 jaar Nationale Veiligheidswet:                is het afgelopen met de vrijheden in Hongkong?

Het principe van een wet op de nationale veiligheid bestaat natuurlijk ook in andere landen, denk maar aan de Patriot Act in de Verenigde Staten. Maar de Nationale Veiligheidswet voor Hongkong grijpt drastisch in op een reeks fundamentele vrijheden, die tot dan toe gegarandeerd waren – sinds de voormalige Britse kroonkolonie in 1997 weer tot China ging behoren.

Bekijk in het volgende filmpje hoe de vrijheden in Hongkong de voorbije decennia in stapjes werden uitgehold, en lees daaronder verder: