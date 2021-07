100 jaar psychiatrie in Rekem: "Groot verschil met psychiatrie van vandaag"

Er is alleszins een groot verschil met de psychiatrie van vandaag. Dat zegt ook Arlette Boven, die zelf al 30 jaar werkt in het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem (OPZC). "Hier liepen in het begin honderden mensen rond op het domein, het was eigenlijk een dorp op zichzelf, met bewoners en verzorgers. Er was zelfs een muziekkapel en een toneelzaal." Maar het was er zeker geen Chirokamp. Mensen waren altijd samen in groep en er was weinig comfort. "Zo aten mensen bijvoorbeeld enkel met een lepel, niet met mes en vork, omwille van de veiligheid", zegt Boven. "Er waren dan ook zulke grote groepen, en er was weinig personeel om alles in de gaten te houden. "

