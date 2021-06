150 actievoerders protesteren in Brugge tegen Hongaarse anti-homowet

"Hoewel de situatie voor de LGBTQ+ gemeenschap een stuk beter is in België dan in Hongarije is er ook hier nog werk aan de winkel", zegt Verleye. "Denk maar aan de homofobe moord van enkele maanden geleden in Beveren, of die jonge kerel die in elkaar geslagen is op de internationale dag tegen holebi- en transfobie. Dat steeds meer steden, gemeenten en organisaties zich uitspreken voor gelijke rechten en regenboogvlaggen uithangen, is goed. Maar er is meer nodig. We pleiten met Campagne Rosa onder meer voor extra investeringen in het onderwijs zodat thema's als gender en seksuele geaardheid nog beter bespreekbaar worden tijdens de lessen seksuele opvoeding."