200 kunstwerken op reclameborden in Antwerpen: "Hedendaagse kunst toegankelijker maken"

De Onboards Biënnale wordt om de twee jaar georganiseerd. Er wordt werk getoond van opkomende kunstenaars en gereputeerde namen uit binnen- en buitenland. Daarnaast is er ook plaats voor studenten van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten (AP Hogeschool) en Sint Lucas Antwerpen (KdG Hogeschool). "De kunstwerken verrassen je als je over straat loopt", vertelt oprichter Sanja Tomic van Onboards. "Ze krijgen een andere context als ze geplaatst zijn naast een park of in een heel drukke straat, in het daglicht of de nacht, als het regent of als de zon schijnt. De werken leven met de stad en met het weer." Ze zijn nog te zien tot 25 juli en je kan ook stemmen op je favoriete kunstwerk. Dat gebeurt via een QR code. De drie werken met de meeste stemmen worden verder tentoongesteld in 2022.